海外越南人保护和弘扬越南语

促进母语的传播 保护文化多样性



对于海外越南人来说，越南语是一种传承保护和传播文化的手段，帮助海外越南人传承自己文化的特殊性。越南语也是连接世界各地越南人与祖国的桥梁。



向海外越南人，尤其是为年轻一代教授越南语已成为世界范围内日益发展的热潮，特别是在美国（约 200 个越南语教学中心和机构）、泰国（39个教学班级）、柬埔寨（开设33个教学点）、老挝（13所学校和越南语教学中心）等。



为了取得越南语教学与保护工作的实际效果，越南外交部海外越南人国家委员会与越南教育与培训部继续教育司从8月16日至30日联合举行2023年旅居海外越南人越南语教师培训班。自2013年以来，旅居海外越南人越南语教师培训班共吸引800多名海外越南教师的参加。



该培训班是根据教育培训部专门为海外越南人编撰的课程，旨在提高越南语教师的教学质量和专业水平的活动。





与此同时，今年越南夏令营组委会通过“越南语达人”大赛，积极向海外越南年轻一代传递对越南语的热爱，以及传承和弘扬越南语的责任感。



旅居俄罗斯越南学生黎青庄表示，比赛成为了助力她更加热爱母语的催化剂。参加比赛让她更有信心和热情提高越南语水平，为保护和弘扬民族文化之美做出了积极的贡献。



为越南语保护工作注入动力



为了落实第12号结论，越南政府总理于2022年8月3日签发第930号决定（930/QĐ-TTg），批准了“2023年至2030年在海外越南人社群中的越南语推崇日”项目。2023年是海外越南人社群中的越南语推崇日项目部署的第一年，每年9月8日举办越南语推崇日。



越南外交部副部长、海外越南人国家委员会主任黎氏秋恒表示，在海外越南人社群中的越南语推崇日项目力争将越南语推崇日打造成旅外越南人社群文化和精神生活的重要里程碑；为在海外越南人社群中保护和弘扬越南语注入动力。



项目获批后，海外越南人国家委员会积极动员资源，牵头和配合举行多项具有切实意义的活动。



2023年初，海外越南人国家委员会启动了“2023年寻找旅外越南语大使”比赛，希望这些“大使”能够成为推广文化、激励海外越南人学习越南语的人。



黎氏秋恒表示，民族语言和文化推崇活动将越来越受到国内外社会组织和个人的广泛关注和参与，应共同携手保护和弘扬越南文化和语言。（完）