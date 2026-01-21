海外越侨记者点赞越共十四大新闻中心专业高效运作

记者武黄麟认为，大会为新闻媒体开展采访报道创造了十分良好的条件。Phố Bolsa TV 是本届大会少数获准参与报道的海外越南人媒体之一。他在与多位国际记者交流中了解到，各媒体均得到了越南外交部的积极支持。

据介绍，大会安保工作组织严密，从街道外围到国家会议中心内部，各环节衔接有序，为新闻机构顺利开展工作提供了可靠保障。美亭会场在基础设施和技术保障方面达到较高水平，多位国际记者也对本届大会新闻中心给予积极评价，这有助于记者直接、快速获取权威信息。

在谈及海外越南人社群对本届大会的期待时，武黄麟表示，身处海外，侨胞平时主要通过国内媒体和国际新闻渠道了解大会情况，但此次能够直接到场采访，最为关注的仍是大会的人事安排。他指出，海外越南人社群期待大会选出一支具备战略视野和治理能力的领导集体，引领国家在未来实现更加强劲的发展。

“我们期待大会选举产生一支德才兼备和能力的领导集体，为政策制定提供正确引领，推动越南在未来实现强劲发展。”他说。

武黄麟强调，这种期待不仅体现在2026—2030年的中期发展目标上，更集中于面向2045年的长期战略愿景。作为面向海外越南人社群的重要媒体平台之一，Phố Bolsa TV 将努力以真实、客观的方式向侨胞传递大会的相关信息。（完）