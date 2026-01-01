海外越侨同心同向 为国家建设事业贡献力量

梁俊英表示，党和国家始终为海外侨胞参与国家重大事务创造便利条件。越通社、越南电视台等官方媒体多次邀请海外越南专家、知识分子围绕两级地方政府建设、行政体制改革、民营经济发展以及越共十四大决议等国家重大方针政策发表观点。此外，党和国家领导人出访期间，海外侨胞组织也始终积极参与相关活动。

只要同心同向、具有共同目标，海外侨胞的贡献将不断增大，为建设一个发展、强大、正如胡志明主席所殷切期望的越南作出积极贡献。

梁俊英





他认为，通过国家机构及各专业协会团体等诸多建言渠道，党和国家充分体现了开放、求是的态度，认真倾听包括海外越南人在内的各阶层人民的意见和建议。



在谈及侨胞的贡献意愿时，梁俊英表示，海外越南人在参与建言献策时普遍展现出高度的责任感和热忱，希望以更加直接的方式参与国家发展。



尽管工作繁忙，分布在美国、英国、法国、澳大利亚、日本等国家的众多优秀越南专家，仍愿意投入大量时间和精力，参与持续数月，甚至长达一年的政策咨询与研讨项目。



梁俊英强调，只要同心同向、具有共同目标，海外侨胞的贡献将不断增大，为建设一个发展、强大、正如胡志明主席所殷切期望的越南作出积极贡献。（完）