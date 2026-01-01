Báo Ảnh Việt Nam

海外越侨同心同向 为国家建设事业贡献力量

在越南日益深度融入世界的背景下，海外越南人的作用正不断得到彰显。海外侨胞不仅是传播越南文化的“文化使者”，许多人还通过建言献策、提供专业支持等方式，直接参与国家发展政策和项目的制定与实施。越通社驻伦敦记者近日就党和国家为侨胞参与国家建设事业创造条件的方式，以及海外越南人的热忱与奉献精神，采访了英国德蒙福特大学副教授梁俊英。

梁俊英表示，党和国家始终为海外侨胞参与国家重大事务创造便利条件。越通社、越南电视台等官方媒体多次邀请海外越南专家、知识分子围绕两级地方政府建设、行政体制改革、民营经济发展以及越共十四大决议等国家重大方针政策发表观点。此外，党和国家领导人出访期间，海外侨胞组织也始终积极参与相关活动。

只要同心同向、具有共同目标，海外侨胞的贡献将不断增大，为建设一个发展、强大、正如胡志明主席所殷切期望的越南作出积极贡献。

他认为，通过国家机构及各专业协会团体等诸多建言渠道，党和国家充分体现了开放、求是的态度，认真倾听包括海外越南人在内的各阶层人民的意见和建议。

在谈及侨胞的贡献意愿时，梁俊英表示，海外越南人在参与建言献策时普遍展现出高度的责任感和热忱，希望以更加直接的方式参与国家发展。

尽管工作繁忙，分布在美国、英国、法国、澳大利亚、日本等国家的众多优秀越南专家，仍愿意投入大量时间和精力，参与持续数月，甚至长达一年的政策咨询与研讨项目。

梁俊英强调，只要同心同向、具有共同目标，海外侨胞的贡献将不断增大，为建设一个发展、强大、正如胡志明主席所殷切期望的越南作出积极贡献。（完）

