海外侨胞与祖国：凝聚全民族一切智慧和力量

越南党和国家搭建平台，让包括旅外越南人在内的民众为国家重要事务建言献策，这是正确的方针，体现了民主、求实、倾听实践、发挥全民族智慧的精神。这是旅居老挝的越南企业家、知识分子在2026新年来临前夕，就国内多项重大事务接受了越通社驻万象记者采访时表达的共同观点。



海外越南企业家协会副主席范氏明红。

图自越通社

在老挝投资经营的越南企业家、海外越南企业家协会副主席范氏明红认为，广泛征求意见不仅使党和国家的方针政策更切合实际，也为侨胞表达心声与愿望、分享在海外生活工作中积累的经验创造条件。她认为，这充分体现了党和国家将海外越南人社群视为民族不可分割的一部分，是国家建设与发展事业重要资源的一贯政策。



范氏明红希望能通过具体、长效的实事为国家的发展作出贡献。她个人及在老越南企业一直努力和高效投资经营，严格遵守当地法律，打造信誉良好、专业规范的越南企业形象，从而助力推广品牌，提升越南企业在区域市场的地位。她相信旅老越南侨胞的真诚贡献不仅将服务于国家在新阶段的可持续发展目标，也有助于培育越老特殊关系。



对上述观点表示赞同，万象越南-老挝双语学校阮攸学校副校长阮氏兰芝认为，这一方针生动体现了民主精神，同时展现了尊重和发挥全民族集体智慧的战略眼光，无论在国内还是海外。她表示，此举意义深远，肯定了侨胞虽远离祖国，但始终得到关心支持与认可，创造条件让他们积极参与国家建设发展进程。



怀着远方游子的情谊，阮氏兰芝相信，每一份源自热忱与责任的贡献，无论大小，都将助力建设一个日益发展、融合并富有特色的越南未来。（完）