海外侨胞与祖国同心：为党和国家的侨务政策而自豪

越南党和政府始终将海外越南人社群视为民族大团结事业中不可分割的重要组成部分。这一立场不仅体现于各项纲领性文件和决议中，更通过搭建对话平台、畅通建言渠道等一系列务实举措得以落实，使海外侨胞能够切实参与到国家建设与发展进程中。越南—瑞士经济论坛秘书长瑞秋·阮·伊申施密德近日在日内瓦接受越通社专访时如此表示。

伊申施密德指出，近年来，越南党和国家通过多种形式广泛征求海外侨胞对重要决议、党代会文件草案以及经济社会发展重大政策的意见建议。高层领导人与侨胞的直接交流、各类面向祖国的专题会议和论坛，以及国内外媒体的互动传播，进一步构建起常态化、机制化的沟通体系。

越南—瑞士经济论坛定位于政府与政府、政府与企业以及企业间的桥梁。通过相关活动，论坛不仅推动海外侨胞的智慧、经验与资金资源与国内需求有效对接，也在向国际社会展示越南形象、增进友好交流方面发挥积极作用。伊申施密德强调，这充分体现了党和国家侨务政策一贯的开放性、务实性与一贯性：高度重视并积极引导海外侨胞发挥优势，使其成为越南深化国际融合、实现可持续发展的重要力量。

伊申施密德表示，实践表明，海外侨胞日益踊跃建言献策。作为侨胞代表性组织之一，论坛深刻感受到广大侨胞期待以更深入、更有效的方式参与祖国建设。

侨胞的贡献已涵盖多领域、多层面：从政策咨询、经验分享，到科技创新、产业对接；从投资兴业、市场开拓，到促进国际合作与人文交流。海外越南人正通过实际行动，彰显其在国家全面发展进程中的重要作用。

值得关注的是，越来越多海外侨胞——包括一些离乡多年的专业人士——表现出回国创业、投资或扩大在越业务的强烈意愿。伊申施密德认为，将意愿转化为可持续行动，需要深入了解越南的政策法规、营商环境和投资导向。因此，像论坛这样的平台在提供准确信息、协助对接资源、搭建合作网络方面扮演着日益关键的角色，助力侨胞更有信心地在越南开展长期投资与合作。

伊申施密德本人曾多次应邀参加越南外交部组织的“家乡之春”、世界海外越南人大会等重要活动。她表示，在这些平台上，来自全球的侨胞受到热情接待，意见得到认真倾听，并与国内同行共商发展、共享愿景、共话未来。

她坚信，绝大多数海外越南人对祖国怀有深厚感情，对国家发展前景充满信心。极少数散布不实信息、持消极态度的个别人士，无法动摇广大侨胞对祖国的深切认同、坚定信任与真挚责任感。作为越南民族的重要组成部分，海外侨胞始终情系家乡，热切期盼与全国人民携手共建一个日益繁荣、深度融合、和谐昌盛的越南。 （完）