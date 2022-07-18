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海军司令部协助渔民打击非法、不报告和不管制捕捞行为
越南海军第二区政治主任杜洪缘大校：“薄辽省是率先且严格遵守海上捕捞作业规定的省份之一。今年上半年尚未发现任何违法海上捕捞规定的行为。我们希望该省渔民们将继续落实好党和国家的主张和政策、牢牢把握海上捕捞规定，同时动员渔民们积极维护祖国海洋岛屿主权。”
基于当地渔民守法意识及其对地方政府各项政策的大力支持，海军二号区司令部已向渔船赠送500面国旗、150个救生衣、15份必需品等，同时向渔民发布1000份宣传单，向渔民宣传有关‘越南海军--渔民靠海谋生的支点’活动以及海军各项渔民帮扶政策等的信息。
薄辽省东海县农业与农村发展厅厅长胡青俊：“近年来，尤其是自从欧洲委员会对越南渔业发出“黄牌”警告以来，本县已对水产捕捞作业做出严格指导，对进出港的渔船以及巡航监控设备进行严格监督检查，通过监控设备对渔民捕捞活动进行检查等。”
将打击非法、不报告和不管制捕捞行为作为头等优先、紧迫且长期的任务，该省已动员各部门单位以最高决心参与其中。在每艘船横挂的国旗已提醒渔民们严格遵守水产捕捞规定，为助推国家经济社会发展、牢牢捍卫祖国神圣领土主权等做出积极贡献。（完）