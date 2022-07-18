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海军司令部协助渔民打击非法、不报告和不管制捕捞行为

为了展开落实‘越南海军--渔民靠海谋生的支点’活动，海军第二区司令部同薄辽省农业与农村发展厅展开多项活动协助渔民们靠海谋生并进行合法捕捞作业。这些活动有助于鼓励该省渔民有效落实有关打击非法、不报告和不管制捕鱼规定。 为了促进渔业可持续发展，近段时间，薄辽省一直注重落实有关打击非法、不报告和不管制捕鱼规定。可喜的是，2022年上半年，该省尚未发现非法捕捞或违犯非法、不报告和不管制捕鱼规定等行为。该省也在渔船上安装巡航监控设备、颁发水产品捕捞许可证、对进出港的的渔船进行严格监督检查。

越南海军第二区政治主任杜洪缘大校：“薄辽省是率先且严格遵守海上捕捞作业规定的省份之一。今年上半年尚未发现任何违法海上捕捞规定的行为。我们希望该省渔民们将继续落实好党和国家的主张和政策、牢牢把握海上捕捞规定，同时动员渔民们积极维护祖国海洋岛屿主权。”

基于当地渔民守法意识及其对地方政府各项政策的大力支持，海军二号区司令部已向渔船赠送500面国旗、150个救生衣、15份必需品等，同时向渔民发布1000份宣传单，向渔民宣传有关‘越南海军--渔民靠海谋生的支点’活动以及海军各项渔民帮扶政策等的信息。

薄辽省东海县农业与农村发展厅厅长胡青俊：“近年来，尤其是自从欧洲委员会对越南渔业发出“黄牌”警告以来，本县已对水产捕捞作业做出严格指导，对进出港的渔船以及巡航监控设备进行严格监督检查，通过监控设备对渔民捕捞活动进行检查等。”

打击非法、不报告和不管制捕捞行为作为头等优先、紧迫且长期的任务，该省已动员各部门单位以最高决心参与其中。在每艘船横挂的国旗已提醒渔民们严格遵守水产捕捞规定，为助推国家经济社会发展、牢牢捍卫祖国神圣领土主权等做出积极贡献。（完）

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