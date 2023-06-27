值此越南海军成功打击美帝国用水雷和电磁炸弹封锁北方江口海口阴谋50周年（1973.6.27-2023.6.27）之际，《人民军队》6月26日介绍了海军军种党委书记、政委阮文泵中将的题为“海军军种：自立自强 果敢创新 出色完成任务”的文章。

50年前，本着自立自强和果敢创新精神，海军军种已出色完成作为核心力量与北方军民携手并肩击败美帝国用水雷和电磁炸弹封锁北方江口海口两场战争（1967-1968年和1972-1973年）的任务。这是越南人民海军和北方军民的显赫战功——胡志明时代革命英雄主义的光辉象征。

面对南方战场的严重失败，美帝国决定将破坏性战争扩大到越南北方。美帝国动用空军和海军激烈摧毁越南各省市，同时放14700多枚水雷和电磁炸弹来封锁北方的河口、海口和港口。这是美国非常恶毒的作战方法，旨在彻底孤立越南北方、阻止国际援助、彻底切断北方到南方的战略补给运输线。这是一场力量不对等的战争，因为敌人力量强，具有空中和海上的优势，其的水雷和电磁炸弹连续改进以防止拆卸和清除。而至于我们，当时对水雷和电磁炸弹的了解并不多，没有专门的扫雷设备，而且也没有太多反封锁的经验。

面对上述情况，在中央军委1966年6月发出关于将反封锁视为紧急任务的指示后，要求海军军种党委和司令部积极抓紧研究计划准备应对情况。海军军种党委召开会议，并作出“积极主动，智谋创新，克服困难，抓紧，坚持，与各力量密切配合，保持机密性和突发性，决心出色完成反封锁任务”的专题决议。决议中肯定，扫除水雷和电磁炸弹、保障交通安全是紧迫任务和中心政治任务。根据该决议，海军军种党委、司令部已制定出“海防和广宁地区反封锁”提案以及防止破坏船舶和港口；反水雷封锁演习等计划，汇报总参谋部批准作为指导、指挥和管理反封锁的准备工作和实践操作的基础。

海军军种党委、司令部特别关注为部队进行政治教育、思想领导等工作，为部队树立过硬本领和决心，确定好这是先决因素，并是我们好过敌人的优势。通过多种方式经常、连续地进行政治思想教育活动，帮助官兵们锤炼不怕牺牲和不畏艰险的意志，敢于面对敌人高科技武器来寻找有效的克制方法。与此同时，海军军种党委和司令部指导充分发挥内力，争取其它国家各机关单位的帮助来部署反封锁力量。1966年7月，海军军种司令部成立8工兵队负责拆卸和清除水雷；成立技术研究专门小组，配合其他单位生产扫雷设备；成立6、7、8雷达营和171、172团负责主要进攻方向的扫雷任务。

海军军种连续举行观察与发现水雷的培训班。尤其是8工兵队成功拆除第一枚水雷后，海军军种党委、司令部及时指导深入研究，为制造扫雷设备奠定基础；其后，当敌人不断改进水雷和电磁炸弹给我们造成困难时，海军军种党委和司令部已指导部署技术研究小组，配合机关单位的科研人员研制更高效的清除设备。

面对反封锁任务的迫切要求，海军军种党委、司令部按照战期人员编制规定动员和部署干部；集中力量健全骨干干部，优先安排直接负责扫雷任务的单位。对于船舶方面，除了安排足够的船长外，若缺乏政治干部，那么可以调动营和分队的政治教导员赴基层执行党政任务。保密任务、军民团结、有效落实作战中各种制度和政策等工作也得到军种党委和司令部的关心指导和有效开展。

作为核心和主力的作用，海军军种与各单位、地方密切配合开展清除水雷和电磁炸弹活动，共清除了敌人13300余枚水雷和电磁炸弹；引导、护航舰船安全进出港口，不让北方到南方的战略补给运输线受阻。

从领导和指导抗击美帝国用水雷和电磁炸弹封锁北方江口和海口的实践中，我们可总结一些教训如下：

首先，经常深入贯彻任务情况和上级的决议和指示；为部队树立随时战备、为完成任务而不怕牺牲的高度意志和决心；敢于打仗，懂得打仗，决心打胜侵略者；发挥干部党员尤其是骨干干部的先锋带头作用；做好干部队伍特别是精通海军作战艺术、具备技术深究、身体健康、外语水平良好干部的培训、培养及使用等工作。

第二，提早、准确地预报敌人的阴谋和手段，不让陷入被动状态，主动向党、国家、中央军委、国防部建言献策，旨在提出决策领导、指导及组织打胜仗；发挥在江、海上战场的人民战争阵势的综合力；部署充足力量、团结一致、密切配合的反封锁力量，其中，海军军种起着核心和主力作用。

第三，发扬主动创新、自立自强的精神，将资源集中于研究、改进、国产化、制造适合越南人民海军作战艺术的各类技术装备，随时使用自己的武器装备打败拥有高科技武器潜力的敌人。

第四，抗击封锁江口和海口的敌人在极其困难、危险、紧张及激烈的条件下进行的，所以从人力资源到后勤技术保障都需要精心准备，尤其是要充分发挥一切资源来完成随时保卫海洋、海岛主权的任务；指导和管理工作必须确保灵活、严密、集中、统一、全面、及时。

抗击美帝国用水雷和电磁炸弹封锁北方江口和海口胜利是海军军种和北方军民具有代表性的战功；肯定党中央、中央军委和国防部而直接是海军军种党委和司令部的正确、灵活、创新的领导和指导。半个世纪已经过去了，但这一战功的教训对今日保卫祖国、保卫海洋和岛屿主权的事业仍然保持原先价值。（完）