海军军种和各地方工作团探访长沙群岛和海上高脚屋DK1

陪同工作团的有：胡志明国家政治学院，中央直属机关党委，庆和、得农、山罗、宁顺等省，越南军队电信工业集团（Viettel），越南畜产技术股份公司，大川鸭研究中心的代表，文学艺术家以及军队、中央和地方各新闻媒体机构记者、编辑等。经过1000多海里的航行后，工作团走访了正在西双子、南礁、林姑娘礁、生存、A西礁、长沙等岛屿和DK-1/7海上高脚屋工作和生活的干部、战士和人民。在看望慰问各岛屿军民、海上高脚屋、值班舰船时，工作团听取了各单位指挥员汇报任务落实结果，表达心思和愿望；对其给予问候和鼓励，进行文艺交流，向岛上官兵和人民赠送富有意义的礼物。工作团还出席在西双子岛上举行的升旗仪式；在长沙岛上的胡志明主席纪念馆和烈士纪念碑敬香；在西双子岛上的兴道王陈国俊塑像敬香；举行悼念仪式，敬香缅怀为捍卫祖国海洋、岛屿主权而英勇战斗和牺牲及在祖国南边大陆架执行任务过程中牺牲的英雄烈士。各项活动在庄严肃穆的气氛中进行。由于天气条件不好，风浪大，工作团无法登上DK-1/7海上高脚屋。潘俊雄准都督和代表们及庆和省海灯艺术团通过对讲机向正在海上高脚屋执行任务的战士们致以问候并给战士们唱歌。各份礼物通过冲锋舟转移到其他船只，等待有利天气条件运到高脚屋上。此次工作之旅已取得圆满成功，确保绝对安全。此旅结束之后，组委会向17名个人授予“致力于捍卫祖国海洋、岛屿主权事业”纪念章；向18名个人授予“长沙战士”徽号；各地方和各机关、企业工作团还向船上工作组和庆和省海灯艺术团赠送多分富有意义的礼物。此次工作之旅适值越南人民海军成立68周年（1955.5.7~2023.5.7）之际进行，其意义重大，肯定了党、国家、军队和全国人民对正在各座岛屿和DK1海上高脚屋工作和生活的官兵和人民给予的关怀；帮助工作团成员进一步了解越南人民海军的战功和成就；有助于培养热爱祖国、热爱家乡、热爱海洋岛屿之情，坚决捍卫祖国神圣的海洋、岛屿主权。在启程之前，工作团已前往心灵公园、灵源寺、金兰政治犯烈士纪念碑敬香；探访189海军旅港和海军第四区162旅。（完）