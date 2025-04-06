流入越南的外资总额增长34.7%

据越南财政部境外投资局的最新统计数据显示，截至2025年3月底，越南引进外资总额达近109.8亿美元，同比增长34.7%。



境外投资局领导表示，这一增长率得益于多种因素，其中新增资本和各种形式的出资、购股总额实现强劲的增长。具体是，今年前3月注册追加资金项目401项次，同比增长44.8%，追加资金达近51.6亿美元，是去年同期的5.1倍。合资购股项目810个，投资总额近14.9亿美元，同比增长83.7%。然而新注册资本仅达43.3亿多美元，同比下降31.5%。



2025年第一季度，外资直接投资资金到位总额达约49.6亿美元，比去年同期增长7.2%。

前3月，外国投资商把资金投资于18个行业，其中加工制造业引进外资领先，超过67.9亿美元，站注册资本总额的近61.9%，同比增长26%。其次分别是房地产、科技、零售批发等领域。



新加坡在对越投资的73个国家和地区中继续排在首位，投资总额超过30亿美元，占投资总额的27.6%，其次分别是韩国、中国、日本和中国台湾。



北宁省是全国引进外资最多的地方，吸引投资总额近19亿美元，占全国引进外资总额的17.3%，是去年同期的2.1倍。其次分别是胡志明市、河内市、同奈省、巴地头顿省和河南省。（完）