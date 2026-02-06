越通社特派记者报道，2月6日上午，越共中央总书记苏林抵达柬埔寨首都金边后，出席在皇宫隆重举行的正式欢迎仪式。越南政府总理范明政、国会主席陈青敏及越南高级代表团一同出席欢迎仪式。



受柬埔寨国王诺罗敦·西哈莫尼（Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni）的委托，洪森亲王（Samdech Techo Hun Sen）主持了正式欢迎仪式。



从机场前往皇宫的沿途，成千上万的群众手持苏林总书记和诺罗敦·西哈莫尼国王的画像，挥舞着国旗和鲜花，对越南高级代表团表示热烈欢迎。



洪森亲王为越共中央总书记苏林一行举行隆重欢迎仪式。图自越通社

苏林总书记的车队前往皇宫。洪森亲王亲自来到停车处迎接，与苏林总书记热烈拥抱、握手，并邀请苏林总书记登上荣誉台。军乐团奏响两国国歌。随后，洪森亲王邀请苏林总书记检阅柬埔寨王家军仪仗队，并共同介绍出席欢迎仪式的双方成员。



近年来两国政治互信不断增强，为各领域合作提供了坚实的总体导向基础，国防安全合作日益密切，成为两国关系的坚实支柱；经济、贸易和投资合作取得实质性进展；教育、文化合作及民间交流持续加强；旅游业强劲复苏与增长；双方在地区和国际论坛上的合作也得到了进一步强化。



此次访问是两国最高领导人加强交流、巩固政治互信基础、推动有效落实已达成协议的契机。通过此次访问，不仅进一步深化了两党、两国之间的传统友好关系，还为推动越柬关系迈上新高度注入动力，既符合两国人民的愿望，也为维护地区的和平、稳定、合作与发展环境做出了积极贡献。（完）