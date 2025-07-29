泰柬边境局势在停火令后趋于缓和

泰国代理总理普塔姆·威差亚猜（Phumtham Wechayachai）7月29日上午表示，尽管在停火生效后仍发生零星冲突，但泰柬边境目前总体恢复了平静。他还透露，两国军方指挥官于当天上午10点举行会谈，以商定具体的协议执行步骤。



泰国军方在社交媒体上发文确认，停火命令于7月29日凌晨0时正式生效，并适用于两国整个边境地区。



此前7月28日下午，柬埔寨首相洪马内、泰国代理总理普塔·威猜亚猜与马来西亚总理安瓦尔在马来西亚布城举行特别三方会晤，会后三国发表联合声明，宣布柬泰双方自7月29日0时起立即无条件停火。



声明指出，相关军区计划29日早上7点举行非正式会议，参会方包括泰国第一军区和第二军区以及柬埔寨第四军区和第五军区。若双方同意，将召开由东盟牵头的防务武官扩大会议。



柬泰双方将于8月4日在柬埔寨举行联合边界委员会（GBC）会议，并重启总理、外长和防长之间的直接沟通渠道。三国将指派相关部长建立停火监督、执行与进展报告机制。马来西亚将协调及派遣观察团，并与其他东盟成员国磋商，共同参与监督工作。



声明强调三国坚持国际法原则、和平解决争端以及多边合作精神。此项停火协议被视为结束冲突的转折点，为柬泰双边对话创造有利条件。（完）