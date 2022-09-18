泰国BigC超市举行越南商品周

据越通社驻曼谷记者报道，该活动从9 月15日至28日举行。越南驻泰国大使潘志成在活动上发表讲话时表示，这是促进越南商品出口的重要一步，为实现越泰两国到2025年双向贸易额达250亿美元的目标做出贡献。潘志成表示，此次活动不仅是为了向泰国消费者推广越南商品，也是为了加强两国人民的友谊。



BJC总经理兼总裁Aswin Techajareonvikul对越南产品的质量，尤其是农产品和食品的质量给予了高度评价。他还表示，越南的河粉、烤肉米线等美食对泰国人越来越熟悉。他希望越南驻泰国大使馆继续为BJC扩大与越南企业的合作创造便利条件，进而为双方带来共同利益。



越南商品周向泰国消费者推介越南农产品、加工食品、咖啡、果汁等。到曼谷Big C超市参观购物时，参观者不仅可以购买到越南优质产品，而且还可以品尝具有传统越南风味的著名菜肴。（完）