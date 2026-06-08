泰国总理阿努廷抵达河内 开始对越南正式访问并出席东盟未来论坛

前往内排国际机场迎接的有：越共中央委员、民族与宗教部长阮廷康，外交部副部长黎英俊，以及越南驻泰国大使范越雄。

陪同阿努廷访越的包括其夫人塔纳侬，泰国副总理兼外长西哈萨，副总理兼财政部长埃克尼提·尼蒂坦塔普拉康，副总理兼商业部长素帕吉·素通蓬，以及国防部长、旅游与体育部长、农业与合作社部长、能源部长、工业部长等内阁成员，以及泰国驻越南大使乌拉瓦迪等。

2026年是越南与泰国建交50周年。阿努廷此次访越距越共中央总书记、国家主席苏林5月底对泰国进行正式访问仅10天。越南驻泰国大使范越雄表示，此访充分体现泰国政府高度重视并坚定推动两国友好合作关系发展的决心。2025年5月，两国关系已提升为全面战略伙伴关系，并制定了涵盖各领域的《2026—2031年行动计划》。

泰国驻越南大使乌拉瓦迪表示，当前泰越双边关系“比以往任何时候都更加紧密”。

尽管全球经济形势复杂多变，越泰双边贸易额仍突破230亿美元，泰国继续保持越南在东盟内最大贸易伙伴地位。同时，泰国对越投资排名从第九位上升至第八位。

乌拉瓦迪大使指出，两国正积极推进“三个对接”战略：产业供应链（石油化工、农业、机械设备和电子零部件）对接；企业和地方间联系对接；越南《2030年绿色增长战略》与泰国“生物—循环—绿色经济（BCG）模式”有效衔接。除传统产业外，双方还积极拓展半导体、数字经济等新兴领域合作。

阿努廷·参威拉军1966年9月13日出生于曼谷。2012年出任自豪泰党党魁。2019年至2023年任副总理兼卫生部长；2023年至2025年任副总理兼内政部长；2025年9月出任泰国总理，2026年3月正式就任。曾就读于美国霍夫斯特拉大学和泰国法政大学。

访越期间，阿努廷将出席第三届东盟未来论坛并发表讲话，会见越南领导人，共同推动两国全面战略伙伴关系走深走实。（完）