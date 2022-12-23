泰国将削减对国内旅游业的补贴

据越通社驻曼谷记者报道，泰国旅游局（TAT）表示，该国内阁决定将国内旅游补贴计划补贴金减半，至87亿泰铢（约合2.5亿美元）后，该国客房将从150万个下降至50万个。

泰国旅游局局长育塔萨（Yuthasak Supasorn）表示，总额达40亿泰铢（约合1.2亿美元）的援助计划中的大多数资金将分配给刺激旅游计划。他同时表示，按照“我们一起旅行”(We Travel Together)向各家酒店提供的援助资金将减少，援助用于客房数量将比此前阶段的150万个客房下降至40万至50万个。



近日，泰国旅游局已向泰国内阁提请总额87亿泰铢的援助款项的建议，其中54亿泰铢（约合1.56亿美元）用于展开实施“我们一起旅行”(We Travel Together)的补助计划。然而，旅游体育部已提出新要求，旨在优先实施此前所实施的促销计划“Booster Shots”。其致使泰国旅游局需向该国预算局提出新建议以在本周进行审议。



泰国旅游局局长育塔萨表示，游客价格补贴计划将向每个客房援助3600泰铢，在该阶段没有实施机票退费政策。若客房限制在50万个，该阶段将使用18亿泰铢（约合5200万美元）来援助“我们一起旅行”计划，剩余资金将用于实施“Booster Shots”项目。

补助计划的新建议将延长半年，从明年开始，下周将提请泰国内阁审议通过。（完）