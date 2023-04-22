越南玉玲参是名贵中药材，其拥有较高的经济价值，因此假冒伪劣产品较为泛滥。目前，玉玲参是获得越南地理标志保护的产品。市场管理部门将加强检查监督工作力度，对这类商品经营违法行为进行处理。

越南玉玲参是一种非常名贵且稀有的补品，带来较高的经济效益，因此吸引众多企业和人民的投资。由于天然的玉玲参不多，因此市场上出现许多伪劣玉玲参的产品，而消费者难以分辨真伪。

昆嵩省都莫龙县人民委员会主席武忠孟说：“用眼睛辨别产品真伪不容易。为了准确地鉴别真伪，消费者可同经营单位对玉玲参进行AND筛查，或者来到正宗的玉玲参店铺购买产品”。

目前，很多企业和农民在昆嵩省玉玲峰开采玉玲参，因此数量稀少。与此同时，市场管理力量在市场上发现许多与玉玲参有关的违法行为。

昆嵩省市场管理局副局长陈乔兴说：“目前市场上的假冒玉玲参外形和尺寸与玉玲参非常相似，给检查工作带来许多困难。然而，我们已处理有关玉玲参的许多违法行为，致力于保护玉玲参商标品牌”。

玉玲参宣传及展示工作极其重要，帮助消费者提升对选购这一名贵产品的意识。玉玲参是位于昆嵩和广南两省之间的玉玲山特有的草药。玉玲参被科学家们评为世界上最好的5种参之一，有益人体健康并有较高经济价值。玉玲参的主要生长地广南省南茶眉县已经和正在保护和发展玉玲参种植，打造玉玲参品牌并销往世界市场。（完）