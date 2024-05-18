波兰购物中心火灾案：越南驻波兰大使馆同波兰当局配合向越南人提供援助

越南驻波兰大使何黄海表示，当玛丽维尔斯卡大街购物中心发生火灾后，越南外交部长裴青山指导越南驻波兰大使馆立即派出工作组赶赴现场，同波兰当局、与旅波兰越南人协会沟通，掌握情况，尽快开展领事保护工作，建议所在国当局调查并澄清火灾原因，充分确保越南公民的合法权益，同时尽快帮助越南公民重新办理新证件，如护照、户籍证件等等。



除了重新签发证件外，越南驻波兰大使馆还积极与波兰当局配合，协助旅波越南人处理善后工作。



当天，何黄海大使就火灾事故会见了波兰劳动、家庭和社会政策部代表。何黄海大使就旅波越南人的需求与对方交换了意见。此外，他还提到波兰当局为遭受火灾的越南人提供具体支持的可能。



越南驻波兰大使何黄海就火灾事故会见了波兰劳动、家庭和社会政策部代表。图自越通社

波兰劳动、家庭和社会政策部代表利维什·拉斯卡表示，波兰正在积极为受火灾影响的商人开展援助活动，他表示，该部将早日向人们提供有关财政、贷款、法律支持、文件和社会政策等手续。



最近几天，何黄海大使还与马佐夫舍省省长马里尤斯·弗兰科夫斯基、波兰社会保险局局长兹比格涅夫·德尔齐乌克等波兰政府和职能部门领导举行工作会晤。

波兰首都华沙拥有越南人数百商店的玛丽维尔斯卡大街（Marywilska）44号购物中心12日凌晨发生火灾，大约10分钟后，第一消防队赶到现场。但由于商店内买的衣服等东西容易燃烧且数量多，加上天气干燥，火势迅速蔓延，几乎整个购物中心都被大火烧毁。（完）