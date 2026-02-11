波兰大使谈越南春节：家庭团聚的温暖与崭新的开端

值此2026年新春即将来临之际，波兰驻越南大使乔安娜·斯科切克就越南春节的感受，以及两国在庆祝建交75周年背景下文化与民间交流的互动，接受了VietnamPlus新闻网的采访。



乔安娜·斯科切克表示，每次目睹迎接春节的氛围，都令她对这一传统节日之美及其精神深度印象深刻。在她看来，花草树木，尤其是桃花、金桔和兰花，不仅具有美学价值，更象征着蓬勃的生命力、崭新的开端以及生活中正在展开的新篇章。大使很高兴能在春节期间漫步于装饰得五彩缤纷的街道，从公共空间到河内市民的房屋、商店和花园。她还注意到寺庙在此时成为重要的去处，气氛庄重，人们纷纷前来祈求健康与幸福。此外，她表示观察到本地市场的食品、水果和食材种类明显变化，并正在努力了解更多关于春节保留的传统习俗。



在谈到文化相似点时，乔安娜·斯科切克认为，越南的春节与波兰传统的圣诞夜有许多相似之处。她指出，这两个节日都是家庭团聚的时刻，许多人从远方甚至国外归来团聚。大使介绍道，圣诞夜晚餐是波兰节日最重要的部分，包含许多象征性元素，如精心装饰的圣诞树，以及只在这个时节出现的传统菜肴。她说，按照习俗，这顿饭通常包括12道不含肉的菜肴，有鱼、汤、糕点和卷心菜等，反映了每个家庭的历史、渊源和传统。然而，她强调，尽管形式不同，这些节日的核心意义仍然是家庭团聚和迎接新开端的喜悦。

波兰驻越南大使乔安娜·斯科切克参加在河内文庙—国子监举行的文化活动。图自越通社



关于春节期间的活动，乔安娜·斯科切克表示很荣幸收到越南朋友的许多音乐会邀请和聚会机会，她将此视为了解越南文化和传统的宝贵契机。在工作层面，她对观察新年的变化颇感兴趣，尤其是在被视为与快速变化相关的火马年背景下。在个人方面，她分享了对积极变化的期望，并表示将在春节假期中花时间休息和照顾自己。按照每年的惯例，波兰大使馆也将举行内部聚会，感谢同事们的陪伴，并互祝新年好运、健康和幸福。她说，鲜花一直是她生活空间中不可或缺的部分，以充分感受春天的气息。



在评价越南文化和习俗时，乔安娜·斯科切克对越南和谐结合传统与现代的方式表示赞赏，她认为这与波兰也有相似之处。她尤其喜爱越南女性穿着奥黛的形象，视其为珍视传统价值的象征，同时也展现了自信、力量和优雅。大使表示她已拥有多套奥黛并经常穿着。此外，她赞赏诸如会安灯笼、八场陶瓷、丝绸刺绣、漆器或竹子等传统图案和材料越来越多地应用于现代设计，既具有美学价值，又可在日常生活中使用。她表达了希望有更多机会旅行，深入了解越南各地区、习俗和音乐的愿望，并回顾了去年年底在文庙-国子监参加一场民族音乐节的深刻印象。（完）