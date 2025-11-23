新闻 法越携手跨越边境 支援顺化古都克服灾害损失 23/11/2025 越通社驻法国塞尔吉市记者报道，在越南顺化市及中部多省正遭遇多年未遇严重自然灾害造成重大损失的背景下，顺化市与法国塞尔吉市之间的合作关系已成为关键支柱。从地方政府到文化社会组织以及旅居法国越南人社群正一齐行动，及时支援顺化古都渡过难关。 塞尔吉市负责国际合作事务的副市长穆萨·迪亚拉（Moussa Diara）表示，该市与塞内加尔、巴勒斯坦以及越南顺化市建立合作关系。他说，塞尔吉市正努力调动一切可能的资源：“我们将在12月提交塞尔吉市议会批准向顺化市提供2.5万欧元（约合2.881万美元）的援助资金。塞尔吉市长也已致信顺化市领导表达团结之意。我们将于12月5日前往顺化，就需援助的项目与当地进行协商。”接受越通社驻法国记者采访时，塞尔吉市市长让-保罗-让东强调：“我们将向塞尔吉市议会提交援助顺化市克服灾害后果的方案。我已向顺化市领导致信，表达塞尔吉全体市民的支持。”除了塞尔吉市政府外，当地越侨社群在得知顺化及越南中部多地遭受灾害影响后也立即展开援助。旅法越侨雅克·阮太山表示：“得知消息后，我们立即进行紧急募捐，并筹集约6000万越盾送往顺化。”（完）