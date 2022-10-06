法越友好协会秘书长：越南在保障人权方面的成就是不可否认的

做好人权保障工作是越南革新事业中的成就之一，越南在保障人权方面所取得的成就是不可否认的。这是法越友好协秘书长皮埃尔•阿尔尚博（Jean-Pierre Archambault）值越南竞选2023-2025年任期联合国人权理事会之际接受越通社驻巴黎记者采访时所强调的内容。



皮埃尔•阿尔尚博指出，在越南的发展政策中，协助贫困者尤其是橙剂/迪奥辛受害者是政府的优先事项。他高度赞赏越南始终重视性别平等问题，保障老年人、妇女、儿童和残疾人等社会弱势群体的权利。越南还积极参与联合国公约以保护这些弱势群体。

谈到越南党和国家本着“不让任何人掉队”的方针确保人民权益的努力时，让-皮埃尔·阿尔尚博强调了越南应对COVID-19疫情的政策得到了世界卫生组织（WHO）的认可，并获得了各国媒体的高度评价。越南党、国家和政府努力确保人民的权利，例如免费医疗和COVID-19疫苗接种，支持因受疫情影响而面临困难的企业和人民。越南在保障这一基本人权方面做得很好。



有关越南在人权领域对国际社会的贡献时，让-皮埃尔·阿尔尚博表示，越南在保障和平权、民族独立权和生命权方面做得很好。多年来，越南积极参与联合国南苏丹维和行动框架内的人道主义活动，获得联合国和国际社会的认可。（完）