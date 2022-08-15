法律专题会议：确保有关消费者保护法规的兼容性和一致性

在越南国会常务委员立法工作专题会议期间，8月15日下午，在国会副主席阮德海的主持下，国会常务委员会就《消费者权益保护法（修正案）》进行讨论和发表意见。

会上，越南工贸部部长阮鸿延阐述有关《消费者权益保护法（修正案）》的呈文。目前，《消费者权益保护法（修正案）》共有7章80条，其在继承现行《消费者权益保护法》基本条款的基础上进行修改和补充；确保与现行法律体系和越南加入的国际条约的兼容性和一致性，并与政府在 2021 年 5 月 6 日第 48/NQ-CP 号决议中批准的 7 项政策保持高度一致性。

国会科技与环境委员会主任黎光辉在会上就该法律草案做初步审查报告时表示，国会科技与环境常务委员会对修改《消费者权益保护法》的必要性和修改范围基本表示赞成，同时指出需要进一步明确该法在现行法律体系中的地位和联系。

会上，大多数与会代表认为，《消费者权益保护法》实施12年后使消费者权益保护工作发生了重大变化，为今后继续开展消费者权益保护活动奠定坚实的基础。然而，面临一致性、有效性和效率相关的不足之处，需要朝着适合生产经营活动的变化、消费者保护的新要求和趋势的方向，制定《消费者权益保护法（修正案）》。

国会主席王廷惠在会上发表讲话时要求，该法律草案的修改和完善工作需要确保其符合党的指导方针，并与法律制度和相关条约保持一致性。

王廷惠同时表示，需要明确该法与民族工作和弱势群体保护工作的兼容性和适用性。王廷惠要求，起草单位研究并将有关公共服务的具体规定纳入该法律草案，因为这是一个非常庞大和复杂的问题，其与社会保障和全国消费者的生活相关并产生直接影响。（完）