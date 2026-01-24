法国驻越大使：法国支持越南在国际舞台上日益重要的作用

奥利维耶·布罗谢表示，越南共产党第十四次全国代表大会的召开正处在一个关键时刻，对内对外均具有重要意义。越南正在加快经济与行政体制改革，国会于2025年通过了多项重要法律，尤其是在投资、经济治理和公共政策领域。这些改革正受到包括法国及欧洲企业在内的国际投资界密切关注。



奥利维耶·布罗谢认为，在越共十四大召开之际，区域与世界形势正经历着快速、复杂且难以预测的变化。在此背景下，法国与越南共享一些基本原则，如新任并尊重各伙伴、维护主权，倡导多边主义，以寻求全球性问题的集体解决方案。这都是确保可预测性、稳定性和长期可持续发展的关键因素。

基于全面战略伙伴关系，法国承诺继续通过务实方式与越南同行，包括支持改革、资助项目以及在关键经济领域建立长期伙伴关系。



奥利维耶·布罗谢表示，法国通过在全球性问题上的具体合作支持越南提高在国际舞台上的地位与作用。在气候变化领域，法国支持越南在公正能源转型伙伴关系（JETP）框架下的承诺，并通过法国开发署（AFD）提供5亿欧元支持，将其用于电网和能源基础设施项目。在交通和基础设施领域，法国希望在铁路、城市互联和民用航空等大型项目中扩大与越南的合作。



2025年5月26日下午，越共中央总书记苏林与法国总统埃马纽埃尔·马克龙（Emmanuel Macron）在主席府胡志明主席遗迹区共同种植友谊树。图自越通社

奥利维耶·布罗谢认为，越南日益彰显其作为国际和平与稳定积极推动者的角色。越南也积极参与了关于全球公共产品的多边合作联盟。



奥利维耶·布罗谢在评价越南40年革新事业时认为，越南在经济、减贫、基础设施现代化、伙伴关系多元化等方面发生了深刻的转变，并成为一个充满活力的经济体，深度融入全球价值链，在东盟中发挥着核心作用。法国将通过经济、学术、科学和机制合作，继续支持这一发展轨道。



据欧盟商会（EuroCham）调查，超过70%的在越欧洲企业对越南经济前景充满信心，且大部分计划维持或扩大投资。法国正与越南及欧洲伙伴合作，以推动行政改革朝着更透明、处理时间更短、执行效率更高的方向发展，从而对投资和就业产生积极影响。



值此2026年春节即将来临之际，法国大使表达了对越南成功与繁荣的信心，并重申法国愿本着相互尊重、互信和长期伙伴关系的精神，与越南保持密切合作。（完）