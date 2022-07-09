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法国记者盛赞越南顺化古都的无限魅力
标题为“顺化，永存不朽”( Huê, toujours vivante)的文章描述阮朝京都顺化时写道，尽管历经风风雨雨，但顺化仍保留着古老的建筑风貌，其是代表越南人民智慧和灵魂的艺术杰作，同时承载着古都独特的历史文化价值。 凭借一代代传承下来的精髓、丰富的传统和典型的皇家美食，此地已成为越南最受欢迎的旅游景点之一，吸引了大量国内外游客前来观光旅游。
顺化古都遗迹群被联合国教科文组织公认为世界文化遗产。其最为突出的建筑物就是沿纵轴方向建造了的三座城堡：京城、皇城和紫禁城。
伊曼纽尔·不丹记者在参观阮朝各古代遗迹时表示，陵墓、宫殿和寺庙是顺化历史建筑古迹的另一个独特之处。 其中，嗣德陵、启定陵和嘉隆陵等三地是尤为特别的地方。
距离顺化京城约 8 公里是嗣德陵。陵墓大门设有一条通往刘谦湖的小道。 湖畔是冲谦（Xung Khiêm）亭和愈谦（Dũ Khiêm）亭， 是皇帝创作诗歌或朗诵诗歌的地方。
乘船往前约20公里就到嘉隆陵，位于一座丘陵之上，四面环水。此地是许多王室之族的陵墓群。
伊曼纽尔·不丹记者还在文章中对顺化皇家美食的表示钦佩，他写道： “顺化以皇家美食而闻名，因为皇帝不满足于单调和重复的菜肴。因此，皇宫里的厨师一定要准备整齐、新鲜、多样的饭菜。而且菜品的布置也达到了艺术的水平。甚至部分蔬菜菜肴就像优秀雕塑作品一样。”
游客若想了解更多关于顺化的美食和烹饪原料，伊曼纽尔·不丹认为东巴市场是最理想之地。（完）