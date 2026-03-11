法国认可越南企业的存在与贡献

3月10日，越南驻法国大使郑德海及大使馆工作代表团到访位于巴黎拉德芳斯区的FPT集团办公室。FPT软件欧洲及中东市场副总经理邓陈方、FPT法国首席执行官克里斯托夫·施瓦内格尔及FPT法国执行经理阮越德接待了代表团。



郑德海在工作会上强调，越法关系正以全面战略伙伴关系框架为基础深入发展。法国是欧盟唯一与越南建立该关系框架的国家，合作涵盖政治、经济、科技、教育、培训和民间交流等多个领域。越南领导人曾在2025年5月法国总统马克龙访越时提及两国间的"历史情缘"，体现了两国的历史基础和特殊纽带。在此总体关系中，两国企业界被视为推动经济和技术合作的重要力量。



邓陈方表示，FPT将法国视为在欧洲的战略市场之一。自2008年开设首个办事处以来，经过近二十年的运营，FPT已在法国市场建立起稳定的发展基础，在巴黎、里昂、图卢兹和马赛设有办事处，并与空中客车、法国航空和Quadient等多家法国大型集团合作。



越南驻法国大使郑德海与FPT集团巴黎拉德芳斯区办公室人员合影。图自越通社

据FPT领导介绍，2023年，该集团跻身法国百强信息技术企业之列。2025年，FPT也是唯一获马克龙总统邀请参加"选择法国"峰会的越南企业。这被视为对越南企业在法国市场存在与贡献的认可。



未来一段时间，FPT法国将继续推进与各大合作伙伴已签署的项目，同时加大人工智能投资，扩大当地技术人才招聘。目标是将在法FPT打造成为所在国市场有地位的科技企业，吸纳越来越多法国技术专家和人才参与，并在未来几年保持约50%的增长率。



FPT领导还高度评价越南驻法国大使馆在企业与当地合作伙伴对接以及支持FPT在法国市场发展方面所提供的协助。他表示，郑德海大使及代表团的此次到访具有重要意义，体现了越南驻外机构对海外越南企业界的关心与陪伴。（完）