法国能源企业和分销商愿与越南加强合作

越通社驻法国记者报道，在法国出席东南亚论坛期间，12月4日，越南工贸部部长阮鸿延与法国石油公司佩朗科（Perenco）、法国电力集团(Electricite De France)、法国液化空气集团(Air Liquide)、法国氢能公司（Hydrogen De France）等法国大型油气与能源企业领导举行了工作会议。

会上，法国企业领导均表现出了对越南市场的特别关注。他们相信并高度赞赏越南在能源转型，绿色和可持续经济转型进程中的高度决心。各企业一致承诺将继续在越南维持并扩大投资营业活动，特别是在可再生能源、绿氢、生物量等新的能源产业以及石油和天然气勘采、水电、热电、液化天然气等现有的领域。

阮鸿延部长强调，工贸部本着利益共享、风险共担原则和在越南法律法规的基础上愿为法国企业参加越南可再生能源和绿色能源发展领域创造便利条件。阮鸿延代表工贸部再次欢迎和赞赏法国企业对越南能源发展领域所给予的关注和所作出的贡献，从而助力越南完成各项目标，以成为绿色、可持续的国家。

在与法国第二大分销商家乐福(Carrefour)领导举行会议时，阮鸿延高度评价该集团为使越南商品在家乐福超市上架与工贸部合作开展了多项活动，例如：2021年越南商品周、2022年和2023年越南春节周、2022年越南中秋节周等。工贸部部长认为，这些事件因在越南重大节日期间举行而具有象征性意义，同时还标志着两国的三方合作模式（零售分销商、进口商和越南驻外商务代表机构）的开始，旨在为法国消费者和分销商创造丰富多样的选择，并为越南商品打造一个有效的推广渠道。

阮鸿延表示愿与家乐福协调配合，欢迎家乐福的收购商赴越南寻找合作机会，特别是参加由工贸部将于2024年6月6日至8日在胡志明市举办的“国际商品供应链对接”活动 (Viet Nam International Sourcing)并举行两国企业对接活动。阮鸿延强调，工贸部愿为家乐福在越南开展业务活动创造最为便利的条件。

法国是越南的潜在出口市场。其中，水产品、纺织品、鞋类、手机及零件等是越南的优势产品，也是受到法国消费者青睐的产品。此外，越南还有很多能够满足欧盟市场要求并有可能进入家乐福连锁超市的出口产品，从而更好的利用《欧盟-越南自由贸易协定》所带来的的优惠。（完）