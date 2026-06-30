法国男子骑行1.9万公里赴越南

特别之处在于，每经过一个国家，他都会选择征服该国海拔最高的公路山口，然后继续前行。

据越通社驻法国记者报道，巴斯蒂安计划在抵达越南老街省乌贵胡山口（9月24日）之前，将征服14座海拔2000米以上的山口。之后，他将花大约一个月的时间探索越南。

对许多人来说，在3个月内骑行近2万公里几乎是一个不可能完成的挑战。然而，巴斯蒂安视之为自己多年来的梦想。这位法国男子在出发前分享道：“看起来不可能，但几天后它就会成为现实。”

在整个旅程中，巴斯蒂安预计每天骑行约200公里。他说，这不仅是对体力的挑战，更是一次更深入了解自我极限的机会。为了记录这段旅程，巴斯蒂安随身携带了相机和摄像机，并将在个人网站上实时更新行程。

乌贵胡（O Quy Ho）与宣光省的马皮凉（Ma Pi Leng）、老街省的丘坡（Khau Pha）、山萝与奠边两省交界的发丁(Pha Din)并列，是越南西北地区4个最长、最危险也最雄伟壮观的山口。对于喜欢探险的人来说，游览乌贵湖确实是有趣的体验。

乌贵胡岭又称黄连山口、云岭，坐落在黄连山山脉上，长近50公里，连接莱州和老街两省。这个山口名为乌贵胡是因为这里有一种嘤嘤锺鸣的鸟，其与仙女和名为乌贵胡的樵夫相遇的地方——爱情瀑布的传说息息相关。

据传说，由于不能在一起，而又太想念恋人，仙女变成了一只黄毛鸟儿，飞上山峰并嘤嘤叫了三声“乌贵胡”。也有许多人把这里叫做云岭，因为这里全年云雾缭绕，尤其是下午，游客征服乌贵胡岭后，在返回老街省沙坝镇的路上将看到白云覆盖着整个芒花山谷，有一种站在云上的有趣感觉。（完）