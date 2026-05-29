法国开发署协助谅山省提高应对气候变化能力

5月27日，法国开发署（AFD）驻越南代表处与谅山省人民委员会在谅山省举行工作会谈，就加快完善各项手续，以在2027年内开展“可持续发展基础设施、提高应对气候变化能力及改善环境，服务于谅山省经济社会发展的项目”达成一致。



会上，谅山省人民委员会常务副主席丁友学表示，作为山区省，谅山经常受到自然灾害、暴雨洪水、山体滑坡以及日益明显的气候变化的影响。该省始终将建设应对气候变化的基础设施、改善环境、提高防灾减灾能力以及保护人民生活视为一项重要任务，对该省可持续发展具有长远意义。



在此背景下，法国开发署的协助不仅对谅山经济社会发展具有重要意义，同时为加强越南与法国在可持续发展和应对气候变化领域的合作关系做出贡献。



“可持续发展基础设施、提高应对气候变化能力及改善环境，服务于谅山省经济社会发展的项目” 集中改造水库、排水系统、环境治理、建设沿河防滑坡护岸、提高自然灾害预警和应对气候变化的能力、提升环境管理和城市管理能力。这都是符合谅山当前迫切需求和可持续发展方向的领域。

谅山省承诺在项目筹备和实施过程中，与法国开发署及相关机构紧密配合，确保有效使用贷款资金，最大限度地发挥投资效益，并全面遵守赞助方的相关要求。



法国开发署驻越南代表处首席代表朱利安·塞扬（Julien Seillan）强调，法国开发署始终愿与谅山省并肩同行，共同开展具有长期愿景的应对气候变化项目。他强调，“该项目在谅山省的成功实施有望成为越南其他省市效仿的典范模式。”



谅山省投资建设项目管理委员会主任裴黄南透露，项目总投资额约为1.5万亿越盾。其中，法国开发署的贷款超1万亿越盾，越方自筹资金超4140亿越盾，无偿援助资金超390亿越盾。项目目标在于推动高风险重点区域的流域、城市及居民区的基础设施系统发展与升级，以保护资产、提高应对气候变化的能力，从而服务于谅山省经济社会发展目标。



按计划，有关各方将于2027年12月签署关于实施该项目的资助协议。（完）