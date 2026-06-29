法国专家对越南发展前景充满期待

据越通社驻巴黎记者报道，湄公河伙伴公司总经理米卡埃尔·德里奥尔（Mickaël Driol）在接受法国BFM Business频道的采访时认为，在全球贸易和地缘政治波动后，国际企业加速供应链多元化的背景下，越南正明显受益于这一趋势。仅在今年前5个月，越南吸引约250亿美元的外商直接投资（FDI）注册资金，其中实际到位资金达100亿美元。



米卡埃尔·德里奥尔认为，越南的优势不仅在于有竞争力的劳动力成本，还在于稳定的政治环境、日益受到良好培训的年轻劳动力、区域经济一体化程度不断加深以及与美国、欧盟、日本和韩国等大型市场的对接能力不断改善。他说，越南目前在电子、零部件、高科技组装和工业设备等领域建立起稳固的地位。



值得注意的是，流入越南的外资结构也呈现出明显转变。如果说过去大部分项目集中于劳动密集型产业，那么如今资本正更强烈地流向高附加值领域，如高科技电子、半导体、自动化、能源转型和数字化转型。米卡埃尔·德里奥尔评价，越南已不再仅仅是制造基地，而是正逐步成为技术开发、生产自动化、工厂数字化和长期工业能力建设的地方。



米卡埃尔·德里奥尔认为，与区域内其他经济体相比，越南被评价为在出口导向型工业生产方面具有明显优势，并能快速参与全球价值链。



湄公河伙伴公司总经理米卡埃尔·德里奥尔。图自越通社

法国专家同时表示，目前的趋势不再是仅选择一个亚洲国家进行投资，而是构建互补性的投资组合。在这一战略中，越南被视为区域重要的生产和出口基地。



除了积极的前景外，米卡埃尔·德里奥尔也认为，越南需要继续提升国内工业能力，因为越南经济仍大幅度依赖外部的零部件、设备和技术资源。



尽管如此，法国专家仍对越南的前景充满期待。他认为，凭借高增长率、对世界经济波动的快速适应能力以及吸引技术、研发和高附加值生产项目的方向，越南正逐步从加工中心转变为全球工业价值链中的重要一环。（完）