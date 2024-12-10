河南省企业瞄准绿色生产

越南河南省的企业正实施多种绿色生产模式。绿色生产不仅帮助企业节省资源和生产成本，而且还有助于减少环境污染、提高产品竞争力，为可持续发展奠定基础。

《越南之声》报道，位于河南省金榜县寺山工业和小手工业群的天山安全节能玻璃责任有限公司是已经并正在积极实施绿色生产模式的企业之一。近年来，除了专注于促进生产和寻找新的消费市场外，该公司也重视减少排放、转而采取节能措施、使用环保材料等。此外，现代技术还有助于降低生产过程中约20%的成本，节省原料投入，从而有助于减少温室气体排放，保护环境。

天山安全节能玻璃责任有限公司经理阮氏惠表示： “除了质量和信誉外，我们还把环保标准放在首位，因为这是市场必然的发展趋势。为了保护环境，我们还在生产过程中收集边角余料并进行再利用。对于水源，我们建了储水池和沉淀池，供生产过程重复利用，对降低生产成本产生了良好的效果。”

而一家从事塑料制品加工，服务民用电器、制冷产品生产的企业-HD塑料责任有限公司也一向把绿色生产作为强制要求。该公司主张使用环保原料，使得产品报废后可以轻松收集和再利用，公司并使用现代化机械设备，其中优先使用机器人进行生产。

HD塑料责任有限公司副经理杨文水表示： “现在大家都在使用绿色能源、清洁能源。因此，我们公司的所有产品都要达到绿色、清洁标准。我们生产的所有销往市场的产品所用的原材料必须有原产地证明并符合不含禁用物质的标准。公司的自动化生产线也是闭环模式，投资额外的机械设备，这样从原材料进厂到生产成品将完全实现自动化。”

近年来，河南省企业积极采取措施，例如：减少排放、转而采取节能方案、使用环保材料或建立循环经济模式。

河南省菲仕兰康柏尼有限责任公司经理黎氏翠豪表示： “除了专注于生产和经营，我们也继续关注可持续发展，为消费者带来最优质的产品。我们的可持续发展计划聚焦使用环保包装；尽量减轻气候变化的影响；为支持和改善成员农户的生活做出贡献等。”

为推动企业转向绿色生产，除了中央的支持外，近期，河南省也集中做好宣传，指导各部门和地方支持中小型生产经营单位和企业形成各领域清洁生产链。特别是在环保方面，截至目前，河南省100%的工业园区安装了废水自动监测系统，并将数据传输给资源环境局。所有新投资工业群要建有达标污水集中处理站才能投入运行。这是助力河南省在绿色生产征程中取得积极成果的重要因素之一。（完）