“河内-空中奠边府”大捷50周年纪念典礼隆重举行

“河内-空中奠边府”大捷50周年纪念典礼26日上午在河内隆重举行。

越共中央政治局委员、中央书记处常务书记武文赏；越共中央政治局委员、中央军委副书记、国防部长潘文江大将；越共中央政治局委员、河内市委书记丁进勇；越共中央书记处书记、中央宣教部部长阮仲义等出席。

1972年12月，美军在我国北部进行了名为“后卫II”的行动（Linebacker II），旨在摧毁越南北方经济和国防实力，迫使越南接受更改后的《巴黎协定》。在12个昼夜期间，美军出动飞机4583架次，其中B-52飞机663架次，向越南北部投掷十多万吨炸弹，仅在河内，美国空军出动B-52飞机441架次，投掷了超过1万吨炸弹。

在与美国空军激战的12个昼夜中，北部军民共击落了81架飞机，其中B-52轰炸机34架，俘获美军飞行员数百人。这也是美军自诩“空中堡垒”的B-52轰炸机首次被击落如此之多。

美国空军的失败迫使美国停止对北纬20度线的轰炸，只能建议越南回到巴黎谈判桌上，结束越南战争，恢复越南和平。

在这场12个昼夜的空战中，越南大获全胜，美帝惨败，被世人誉为“空中奠边府”之战，彰显越南军民的本领、智慧和英雄气魄，是胡志明时代越南人致力于国家统一、民族独立和自由的巨大战斗决心、意志和力量的生动体现。

河内市委书记丁进勇在纪念典礼上致辞时强调，时间过去了，但“河内——空中奠边府”大捷永远系一部不朽的史诗，系坚韧不拔、不屈不挠、智慧创新的闪亮象征；系民族、人民、军队的骄傲，系胡志明时代越南民族英雄抗击外来侵略者历史上的光荣功绩之一。我们全党全民全军决心在当今的建国卫国事业中保持和发扬这一光荣传统。（完）