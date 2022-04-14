河内：主动制定确保第31届东运会绝对安全的方案

按计划，

第31届东南亚运动会

（简称第31届运动会- SEA Games 31）将于5月12日至23日在河内和其他11个省市举行。为确保这一重大活动的

绝对安全

，河内市公安局制定了从早从远确保安全，不让任何意外发生，确保没有丝毫错误的计划。



河内市公安局与公安部有关单位协调配合制定详细计划和总体方案，确保第31届东运会开幕式之前、之后和闭幕式期间的政治社会秩序安全；及时处理突发情况，确保第31届东运会开幕式和闭幕式期间的绝对安全。



河内市公安局还采取措施防范和化解不安全、网络信息和通信安全风险，及时发现和防止传播存在不良内容的信息和文件，造成内部不团结，不让敌对势力利用并使用媒体对运动会的活动产生不利的影响。



另一消息，河内市文体局副局长陈氏云英表示，截至目前，运动会的大部分比赛项目在设施、设备、训练器材和组织场景等方面都做好了准备，确保了进度和质量。

对于为第31届东运会的举办工作做好

准备

，

河内

市人民委员会主席朱玉英要求，所有准备工作需要得到周密的部署。有关机关和单位要明确综合各部分工作，更新进度，及时为各地排忧解难，以最好的方式完成交办的任务，迈向成功举办第31届东运会，给国际友人留下美好的印象。（完）