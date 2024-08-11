河内鼓励各组织和个人积极参加儿童保护工作

河内市将继续落实好儿童养育、保健、教育、娱乐等的政策。

河内市刚出台计划，要求推进实施河内市市委常委于2024年4月23日通过关于实施越共中央政治局有关“加强儿童关照、教育和保护工作，满足国家繁荣发展和幸福的要求”的第28号指示（2023年12月25日）的第232号计划。

为了实施第232号计划，河内市将集中发挥各级党委和各级政府对儿童关照、教育和保护工作的领导和指导作用。确定各级党委、政府，尤其是领导人在领导和指导实施儿童关照、教育和保护工作中的具体责任。

河内市将继续颁布指导实施儿童教育和照护工作的文件，旨在具体化关于儿童的法律政策，符合当地实际情况。

此外，安排资金来有效实施儿童关照、保护和教育工作，关于该工作各目标、指标、任务、解决方案、计划和提案。加强社会化，鼓励、动员各组织、企业、个人参与，配合实施好涉及儿童教育和照护工作的政策、目标、指标、措施和模式。加大涉及儿童，尤其是少数民族地区、特困地区、偏远地区儿童的基础设施、福利工程、社会服务、卫生、教育、娱乐、文化艺术、体育等工程的投资力度。

河内市将集中市内儿童，尤其是特困儿童情况核查、收集工作，做好管理工作，从而做好关于儿童教育、照护工作任务；注重预防和打击侵害儿童，帮助受侵害儿童，预防儿童创伤，尤其是溺水等。

此外，河内市有关机关将加强检查、监察、监督儿童教育、照护工作；严格管理儿童保护单位、各项有关儿童社会慈善活动。主动预防，严格和及时处理侵犯儿童、贩卖儿童、滥用儿童等行为。（完）