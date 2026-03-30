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河内首都发展若干具体指标
30/03/2026
越共中央政治局2026年3月17日签发关于在新时代建设和发展河内首都的第02号决议，其中提出河内首都发展若干具体指标。
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岘港市与德国开姆尼茨市深化高科技领域合作
30/03/2026
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3月30日上午，岘港市集成电路设计与人工智能研究培训中心举办了岘港市政府、企业与德国开姆尼茨市之间对接交流会。
能源安全：榕橘炼油厂一季度超负荷运行
30/03/2026
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越南成为东南亚地区欧洲禽肉第二大进口国
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推进科技创新突破发展：以体制具体化，以结果论实效
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30/03/2026
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30/03/2026
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