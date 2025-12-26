河内首次试点应用无人机进行医疗运输

越南邮政总公司（Vietnam Post）在河内市德江综合医院实施了“应用无人驾驶航空器进行医疗运输”项目的试飞。

12月25日上午在河内，德江综合医院与越南邮政总公司正式启用并试点部署应用无人驾驶航空器运送检验样本、药品和医疗物资的模式，采用小型飞机进行紧急样本运送。

根据该模式，越南邮政使用专为医疗运输试验设计的小型无人驾驶航空器，确保符合安全条件和法律要求，以获得约10公里半径内的飞行许可。

该无人驾驶航空器巡航速度可达每小时60公里，作业半径15公里，并集成了实时监控摄像头。

每条航线预计每日执行2个航班。若医疗机构产生突发需求，在获得国家管理机构许可后，越南邮政将主动增加设备和运输频率，以及时满足医疗机构的要求。

该模式对于保障医疗公平具有重要意义，有助于通过快速、有效地与上级医疗机构连接，使民众能够从基层——如乡、坊卫生站——就开始获得高技术医疗服务。

该试验机型将逐步升级，以达到约20公里的航程，以及约10公斤的适合医疗运输的载重能力。UAV将按照预设的航线飞行并受到严格监控，适用于城市低空区域，并完全遵守安全安保规定。

该模式的部署有助于患者更早获得检测结果，从而减少等待时间并提高治疗效果。同时，该模式也支持基层医疗机构与上级医院的连接，改善民众获得医疗服务的能力。

交收流程管理透明，可追踪运输状态，确保符合既定目的并致力于服务公共健康。

德江综合医院党委书记、院长杜廷松副教授表示：“该模式对于保障医疗公平具有重要意义，有助于通过快速、有效地与上级医疗机构连接，使民众能够从基层——如乡、坊卫生站——就开始获得高技术医疗服务。”（完）