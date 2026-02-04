河内顶级奢华街区——场钱街的越南品牌推广空间

由越南工贸部国内市场管理与开发局承办的“越南商品推介、展示与直播带货空间”将于2026年2月5日在河内市还剑坊场钱街62号开幕。该空间由TikTok越南和越南国家支付股份公司（Napas）协办，旨在打造一个推广越南品牌、与消费者对接并推广品质优越越南产品的目的地。

国内市场对经济增长的作用日益凸显，迫切需要新颖、灵活且高效的模型来加强供需对接，助力企业产品销售。因此，国内市场管理与开发局构建了“越南商品生命力”展示与直播带货空间，旨在展示典型的越南产品，并实现现场销售与数字平台销售有机结合。

短短约400米的场钱街位于首都河内中心，是一条著名的街道，也是汇聚路易威登（Louis Vuitton）、爱马仕（Hermes）、迪奥（Dior）、江诗丹顿（Vacheron Constantin）、日默瓦（Rimowa）、凯卓（Kenzo）等一系列世界知名品牌的顶级奢华“圣地”。如今，场钱街将拥有一个专属于越南商品、用于推广越南品牌的空间，预期将成为国内外民众和游客体验品质卓越、能够与外货媲美的越南商品的便捷去处。

名为“越南商品生命力”的展示空间采用开放式设计，便于民众参观、了解和体验产品。入选展示的企业及产品均为具有代表性的 100% 越南制造商品，源产地明确，反映国内企业的生产能力、创新动力与创造力。

据工贸部介绍，位于河内场钱街62号的“越南商品生命力”展示与直播带货空间，有望成为一个文化目的地，一个展示越南商品价值、特色与品质的殿堂。在首都中心地带建立一个长期且常态化运营的空间，被视为国内市场开发工作迈出的新步伐，有助于加强企业与消费者对接沟通，推动高品质越南商品向可持续方向消费。（完）