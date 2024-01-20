河内部多措并举吸引国际游客

河内旅游厅厅长邓香江表示，该市力争到2024年接待游客约2700万人次，比2023年增长9.2%，其中国际游客550万人次（过夜游客380万人次），同比增长16.4%。游客总收入达约103.74万亿越盾，比2023年增长11.1%。酒店平均客房入住率达到62%，比2023年增长3个百分点。

为实现这一目标，除了加强旅游治理外，河内还重点建设和开发旅游产品，包括在弘扬传统文化价值的基础上继续研究开发旅游项目和旅游产品，包括夜间体验式文化旅游。 河内旅游局与各地方和单位配合开发与遗产、古迹和工艺村相关的新型体验式旅游产品； 美食旅游； 会展旅游； 保健旅游等。



2024年，河内旅游部门从年初开始，朝着有针对性的方向积极制定国内和国际市场旅游推广计划，重点塑造高品质的河内市旅游目的地形象。河内旅游行业确定，2024年将重点吸引东北亚、东盟、印度等客源市场，并在其他市场开展旅游促进活动。



河内市人民委员会副主席阮孟权透露，2023年，河内市旅游连续第二次入选河内市十大重要事件，河内获国际媒体评为世界领先旅游目的地、亚洲领先城市旅游目的地”等。



阮孟权建议旅游部门有关单位做好旅游规划工作，加大旅游产品开发力度，大力开展旅游宣传工作，举行首都河内具有代表性的旅游活动。（完）