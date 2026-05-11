河内通过总投资近737万亿越盾的红河景观大道项目

5月11日上午，第十七届河内市人民议会第二次会议高票通过了关于红河景观大道轴线项目投资主张的决议。该项目规划面积超过1.14万公顷，初步设计总投资近737万亿越盾（折合人民币1939亿元）。据评价，该项目是河内迄今规模最大的基础设施—市容市貌政治项目之一，对未来数十年首都红河沿岸都市发展空间布局具有重要战略意义。



在红河两岸形成景观大道



河内市人民委员会常务副主席杨德俊在会上发表呈文时透露，投资建设红河景观大道轴线，旨在完善交通基础设施体系，构建红河两岸都市空间发展格局，符合首都中心城区可持续发展和质量优化方向。



该项目也进一步实化细化具体化越共中央政治局关于到2030年河内首都发展方向及2045年愿景的第15-NQ/TW号决议，以及关于新时代首都河内建设与发展的第02-NQ/TW的决议，并与首都河内百年愿景规划相契合。



该项目用地规模约11418公顷，包括景观大道、生态公园与休闲娱乐区、都市开发用地、技术基础设施等主要组成部分。



其中，交通项目包括沿红河两岸建设两条景观大道，总长度约80公里。其中，红河右岸线路约45.35公里，红河左岸线路约35公里。



公园项目包括位于河滩区域的一系列大型公园，总面积达数千公顷。



该项目还包括河堤建设、河道整治、河岸治理工程，安置与重建都市区以及若干独立的征地拆迁项目。项目初步涉及总投资约736.963万亿越盾。



在2026—2030年阶段，河内市将优先实施红河两岸景观大道、河堤及岸线整治工程、重点公共公园、“城市客厅”区域、安置都市区，以及独立征地拆迁等重点项目工程。



保护河岸传统手工艺村与文化遗产



许多代表认为，这不仅是一项交通基础设施与市容市貌整治工程，而且还将对红河沿岸的文化结构、生计方式以及社区空间产生深远影响。



河内市文化局局长范俊龙在讨论活动上发表讲话时指出，该项目规模极为庞大，沿红河两岸延伸，途经许多传统手工艺村、古村落、历史文化遗迹以及具有北部平原居民特色的社区生活空间集聚地。



范俊龙强调，项目实施须谨慎，在市容市貌整治与文化遗产、传统手工业及社区空间保护之间实现平衡。



他建议，河内市研究开发沿河文化旅游、社区旅游和生态旅游线路，建设传统手工艺产品展示中心，制作数字旅游地图及服务旅游的水上交通系统，并优先对具有代表性的遗址群实施原址保护等。



在讨论结束后，河内市人民议会高票通过了该决议。会议主持人建议市人民委员会认真听取各位代表意见，确保项目的实施既快速推进又稳妥可靠、务实高效，防止资源浪费与损失，凝聚高度的社会共识等。（完）