河内贸易和服务业持续增长

尽管经济面临诸多困难，但2024年前几个月首都河内贸易、服务和旅游业继续保持增长态势。

河内统计局局长窦玉雄日前表示，2024年前5个月，商品消费和服务消费销售收入达336.5万亿越盾，比上年增长10%；其中，商品零售额达215.8万亿越盾，占商品零售额的64.1%，增长了10%。

酒店餐饮行业收入达43万亿越盾，占12.8%，增长12.4%（住宿服务业受益增长34.8%；餐饮服务业增长10.1%）。旅游业收入达10.6万亿越盾，占3.2%，增长48.9%。其他服务收入达67.1万亿越盾，占比19.9%，增长4.3%。

与此同时，河内市继续创新做法，改善旅游基础设施，以便吸引游客。 5月份来河内的游客人数仅为54.7万人次，比上月下降1%，比去年同期增长42.9%。

2024年前5个月，河内接待游客达264.1万人次，同比增长42.9%。 2024年前5个月，河内接待游客72.4万人次，同比增长16.2%。

可以说，旅游服务贸易的活跃发展，促进了生产经营和居民消费价格指数的正增长。尽管5月份消费者价格指数（CPI）有所下降，但2024年前5个月仍然强劲增长。

5月份，河内CPI环比下降0.13%，与2023年12月相比上涨0.59%，与去年同期相比上涨5.43%。今年前5个月CPI平均指数较2023年同期平均上涨5.31%。

2024年前5个月，首都河内CPI较去年同期平均上涨5.31%，其中， 11个商品类中有9个商品类平均CPI上涨。（完）