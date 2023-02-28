河内计划到 2025 年将在住房开发上花费 437万亿越南盾

越南河内市人民委员会刚刚批准了河内2021-2025年住房开发计划。据此，2021-2025 年期间，河内市住房建设投资总资金需求约为 437 万亿越南盾。其中，商品房建设资金约250万亿越南盾；个人自建房屋的建设资金约为65万亿越南盾；社会住房建设资金约12.5万亿越南盾；建设安置住房资金约为9.5万亿越南盾。

河内市将动员企业、信贷机构等预算外社会资本来源，投资建设商品房、旧房改造项目、建设安置住房等。而各户家庭自建个人住房是用家庭收入积累的资金来建造的。

河内市人民委员会制定2021-2030年住房发展目标，从而确定了2021-2025年住房发展目标。据此，全市人均住房面积为29.5平方米。其中，城市区内人均住房面积为31平方米，农村地区人均住房面积为28平方米，最低住房面积力争达到10平方米/人。

河内市人民委员会要求各级在实施项目时必须根据所批准的2021-2030年河内住房发展计划内容，确保项目符合总体规划。此外，住房开发必须符合住房法、相关总体规划和主管部门批准并颁发的计划，以及现有相关法律文件。

河内市将制定机制和政策，从预算中拨款支持社会住房区、安置住房区的技术和社会基础设施工程投资建设，从而降低住房成本、提高住房质量、改善居民生活环境、提高居民生活水平。（完）