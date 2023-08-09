河内行政区划调整15周年：经济呈现蓬勃发展势头 为全国经济增长做出积极贡献

首都河内行政区划按照第十二届国会关于河内市行政区划调整的第15/2008/QH12号决议进行调整15年来，千年历史的升龙-河内面貌已焕然一新。经济结构朝着积极方向转移。营商投资环境得到改善。河内市预算收入从2008年至今均完成和超额完成既定目标。人民生活水平逐步提高，过上更温饱和幸福的生活，河内市成为更加活跃和充满活力的城市。

15年来，河内市一直保持较高增长率，为全国经济增长做出积极贡献。据统计，2011-2022年阶段，河内地区生产总值（GRDP）是全国GDP增长的1.12倍。2022年GRDP规模（按2010年固定价）达772.2万亿越盾（折合人民币2382.88亿元），是2010年的2.17倍。2022年人均收入达1.418亿越盾（折合人民币4.37万元），是全国平均水平的1.45倍。

特别，在新冠肺炎疫情过后，首都经济快速复苏和发展。2022年，河内市GRDP与2021年相比增长8.89%， 完成全部22个经济社会指标，5个指标超额完成。2023年上半年，GRDP平均增速达5.97%，是全国平均水平的1.6倍。河内市财政预算收入同比增长22.9%。

此外，河内市已颁布和实施关于改善营商投资环境、发展企业、促进投资的年度计划。国内外投资者信心提升。

2022年，河内市引进外资16.92亿美元，较2021年增长10.3%。2023年上半年，河内市引进外资达22.65亿美元。

河内市贸易活动保持良好增长势头。2011-2015年阶段平均社会消费品和服务零售总额增长12.84%，2016-2020年阶段增长9.14%，2021-2022年阶段增长9.3%。 2022年社会消费品和服务零售总额达约698万亿越盾（折合人民币215. 68亿元），是2010年的3.4倍。

尽管2020年遭受新冠肺炎疫情的严重影响，但2016-2020年阶段出口额仍高于2011-2025年阶段，平均增长率达7.67%，2011-2015年阶段为5.25%。2021-2022年阶段出口额年均增长6.16%。2022年出口总额超过170亿美元，是2010年的2.1倍。

今后，河内市将不断完善基础设施，推进行政改革和机构精简工作，为投资者和企业前来投资兴业创造便利条件，为推动首都经济发展、文明和现代城市发展做出贡献。

在行政区划调整扩大后，河内市已确定工业、小手工业、手工艺村发展是农业和农村工业化、现代化过程的核心任务之一，旨在创造就业，提升首都形象，实现扶贫济困和农村经济结构转移。

为了实现该核心任务，河内市已出台多项升级改造基础设施、发展工艺村、鼓励和援助销售工业、传统手工艺村，从事这些领域企业和合作社发展的机制。

在城市的支持和当地政府的积极参与下，许多工艺村的生产规模得到扩大和发展。许多产业集群形成，为各家企业、家庭户生产活动创造便利条件。

在河内市的援助和投资下，农村工业生产总值年均增长6-8%，人均月收入达350万越盾，为推进郊区经济结构朝着工业、农业、服务方向转移，创造就业和提升农村劳动者收入做出贡献。（完）