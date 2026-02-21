河内至广宁高铁线路将于2028年完工

1月29日，广宁省委常务委员会听取了河内—广宁高速铁路项目投资主张并提出意见。

该项目由Vingroup集团以公私合营（PPP）方式提出投资建议。河内—广宁高速铁路项目规划为双线铁路，轨距为1435毫米，采用电气化系统，全长约120公里，最高设计时速350公里。

项目起点设在古螺站（河内市东英县，靠近国家会展中心），终点位于巡洲公共公园（广宁省下龙市）。

线路途经4个省市：河内、北宁、海防和广宁。项目拟设置4个主要客运站：古螺站（河内），未来将与长沙路轴线及4号地铁线连接；嘉平站（北宁）；安子站（广宁），主要服务于信仰旅游；下龙站（广宁）设于巡洲坊，毗邻下龙绿城都市区。

项目总投资约为152.219万亿越盾（约合60多亿美元），预计将于2028年建成并投入运营。

广宁省委书记管明强强调，该项目不仅对广宁省，而且对整个区域都具有特别重要的交通意义。项目建成后，将形成连接河内—海防—广宁的现代化铁路运输走廊，同时与北部地区乃至全国规划建设的高速铁路系统实现同步衔接，从而为区域长期发展注入强劲动力。

为加快项目实施进度，广宁省委常务委员会已责成省人民委员会党组按照法律规定尽快完善投资手续，确保项目可于2026年3月初开工建设。

预计项目将于2026年3月初动工，建设工期为24个月。项目建成后，从河内到下龙的通行时间将缩短至约30—45分钟，形成一条连接北部各增长极的现代化经济走廊。（完）