河内绿色交通转型：优先发展充电站和基础设施

近年来，河内市在交通运输领域的绿色转型取得了初步进展，体现了该市在实现可持续发展目标的坚定决心。然而，充电站基础设施不足、优惠政策不够完善、车辆投资成本高等问题，仍是推进这一进程的主要挑战。

制定统一标准

河内市建设局副局长陶越龙表示，目前尚无统一的充电站及充电接口标准，不同品牌车辆共用充电站存在困难；全市缺乏电网及充电站总体规划。充电基础设施社会化投资缺乏明确的法律框架和详细规定。

目前，全市仅有V-Green全球充电站发展股份公司报告安装约1000个充电站。电动公交车充电设施匮乏，仅有5家公交企业在16条线路安装了113个充电桩，且无法与Vinbus的系统共用。

充电站发展速度未能跟上车辆电动化步伐，尤其在中转站、车站、居民密集区尤为突出。车辆售后、配件供应链不完善，尤其是电池依赖进口。

河内市政府正同相关部门配合进一步完善政策体系，动员社会化资金投入，提高公众认知，以确保绿色转型的进度和质量。

该市政府要求建设局加快完善充电站相关标准与规范，要求企业在建设前与建设局对接，更新符合条件的站点名单，淘汰不达标站点，完善充电站规划。