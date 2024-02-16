河内积极推广夜间旅游品牌

夜间旅游并不是一个新概念，但打造和运营夜间旅游产品却不是一个简单的问题。近年来，河内夜间旅游产品的强劲发展并处于越南全国领先地位。

2024年1月底，河内名胜古迹管理委员会推出了“玉山祠——神秘之夜”新旅游产品。精心策划的这一旅游产品是古老建筑与民间传说和传统礼仪的巧妙结合，给游客留下了深刻的印象。借助现代的音乐、灯光和投影技术系统，该旅游产品以最具创新性的方式向游客传达了越南传统文化价值。

随着“玉山——神秘之夜” 产品的推出，河内的夜间旅游产品数量已提升至16个，如：晚上21时在胡志明陵墓举行降旗仪式，松维新-谢现-同春夜市美食之旅，同春三轮车与电动车游，河内古街、还剑湖及周边地区的步行空间，国威县的《北部精华》实景演出，升龙皇城遗迹的“解密升龙皇城”夜游，越南文学博物馆的“心字-才字”，文庙-国子监夜游“道学精髓” 等产品。

河内最近打造的夜间旅游产品在内涵、基础设施、技术、人员和服务方面进行了大量投资。 所有产品都在传统与现代相结合的基础上打造，以满足游客日益提高的文化享受需求，同时保护传统文化特色。

国会文化教育委员会常务委员裴怀山表示，河内的夜游令人印象深刻，并表明首都河内的文化产业的潜力大和创新力强。当然，每一个新产品都需要进一步完善。

不可否认的是河内夜间旅游具有很大的发展优势，但要创造出吸引游客的产品，不能简单地依靠现有优势，而是需要投资和朝正确方向进行开发、打造具有特色的产品。目前，河内夜间旅游产品基本满足这一条件，并持续有效发展，打造首都旅游独特品牌。（完）