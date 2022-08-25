河内积极寻求措施促进辅助工业的发展

8月24日，众多管理人员、政策制定者、科研人员和国内外辅助工业企业代表出席由河内工贸局举办的2022年河内辅助工业研讨会。



在研讨会上，与会代表重点讨论本土化需求和国内企业的适应、生产中的数字化转型和企业参与全球供应链的新趋势3个主要内容，从而寻求解决措施和提出政策，以促进河内市乃至全国的辅助工业和工业生产活动的发展。



河内市工贸局代局长陈氏芳兰在研讨会上发表讲话时表示，在国家工业的发展中，辅助工业发挥着特别重要的作用，体现在国内市场的材料、零部件、半成品的供应方面，确保工业的主动权，减少对外国的依赖并减少外部因素的影响。

多年来，河内已实施了许多扶持配套产业发展的项目、计划、机制和政策，并已逐步见效。河内市的辅助工业企业的数量、规模和质量不断增加，并主要集中于零部件的生产，纺织和服装行业和鞋类辅料以及高科技行业的产品。其中，有许多企业拥有国际标准的生产系统和产品，能够为跨国公司的全球生产网络供货。



然而，由于河内乃至全国的辅助工业的形成和发展晚于地区内其他国家，这一进程需要正确且强有力的机制、政策和措施，才能与地区和世界其他国家并驾齐驱。



通过研讨会，辅助行业企业有机会获得更多有关国内外辅助行业发展情况的信息。进而提出完善发展政策机制的建议；同时，可借鉴辅助工业领域的生产经营、业务发展、产品开发等方面的经验，以促进对接和参与首都经济区的供应链；参与跨国公司、国内外企业的全球供应链等。（完）