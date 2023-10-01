河内秋季狂欢节在还剑湖步行街举行

2023年河内秋季狂欢节于10月1日上午在还剑湖步行街精彩上演，聚集了来自河内市各单位、学校、俱乐部、艺术团等1500人参加。

2023年河内秋季狂欢节由四个部分组成，主题为“绚丽灿烂的秋色”，展现出河内秋天的色彩。其中，各郡县的表演传递出河内市手工艺村和旅游业的价值；街头艺术表演则彰显出生机勃勃的首都形象。

来自清威县的龙狮演出队象征着河内30个郡县的30条龙、30支狮子600名演员进行了现场表演。接下来是盛赞河内秋天的歌舞文艺表演，为活动营造了浓厚的节日氛围。

开幕表演结束后开始进行了由花车游行、奥黛走秀、奥黛自行车骑行、穿奥黛坐三轮车、河内市旅游企业的游行和快闪表演等组成的盛大的花车大游行。

艺术巡游包括：模特表演“丰收之秋”时装走秀、艺术舞蹈“丰收之秋”和《北部精华》实景剧演出等节目。除此之外，还有美德县的木偶戏表演、东英县的长笛风筝演出、街头艺术表演团、民族服装表演、艺术舞蹈“云中舞”、罗铮表演等。

河内市投资、贸易和旅游促进中心主任阮氏梅英表示，河内市秋季狂欢节是河内市秋季节的亮点。该活动有助于推广河内市旅游形象，吸引更多游客赴河内旅游。

1.5个小时狂欢的河内市秋季狂欢节吸引了众多居民和游客的关注，给现场观众留下深刻印象。（完）