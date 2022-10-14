河内研究建设6号线玉回至内排段城铁

河内市人民委员会刚下发文件，要求有关部门与河内市城铁项目管理委员会（MRB）对第六号线（内排—玉回段）项目进行研究。

其中，市人民委员会要求河内市城铁项目管理委员会为主管部门，通过世行接收澳大利亚政府的无偿援助资金，助力开展六号线（内排—玉回段）项目研究。

河内市城铁项目管理委员会负责与世行专家沟通，重新确定技术援助项目的内容。

研究内容应提出建设6号线（内排-玉回段）的投资形式，以调动资金来源进行投资。

其中，研究应用TOD 模式（以高铁、地铁为核心，并对枢纽站场和周边街区进行综合一体化开发项目），能够收回部分城市铁路项目投资资金，提高投资效率，减轻国家预算压力。

此外，河内市城铁项目管理委员会还负责与援助商协调，根据《公共投资法》的规定、ODA资金使用管理规定、外国援助商的优惠贷款和赞助商的规定，制定使用无偿官方发展援助资金的技术援助项目文件，并提交职能部门批准。外国援助商的官方发展援助和优惠贷款的管理和使用条例和援助商的规定。

河内市财政局、外务局、交通运输局和有关单位与河内市城铁项目管理委员会密切配合，使其按规定完成各项任务和工作。（完）