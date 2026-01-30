河内正式加入联合国教科文组织全球学习型城市网络

越南教育培训部部长阮金山，越共中央宣教部与中央民运部副部长范必胜，联合国教科文组织驻越南首席代表乔纳森·华莱士·贝克（Jonathan Wallace Baker）以及中央各部委与河内市的代表，各国大使、外交代表机构负责人、国际组织代表、科学家、专家、首都广大师生等出席受证仪式。



河内市人民委员会主席武大胜在仪式上发表讲话时强调，荣获“全球学习型城市”称号，将有助于进一步丰富已获UNESCO认可的首都称号与遗产。这一殊荣证明了河内市在建设以和平、公正和可持续发展为中心（即“和平之城”与“创意城市”的基础）的教育环境方面所做出的持久且全面的努力；同时，通过与全球91个国家的400多个成员城市扩大合作、开展知识与经验交流，同时推动深度的国际融入。



联合国教科文组织驻越南首席代表乔纳森·华莱士·贝克发表讲话。图自越通社

联合国教科文组织驻越南首席代表乔纳森·华莱士·贝克认为，河内市正式被评为UNESCO“全球学习型城市网络”成员，既是一种认可，也是一种责任。这是对河内持久承诺的认可，即将人、学习与融入置于发展的中心地位；同时也肯定了该市继续建设包容性学习社会、不让任何人掉队的决心。

凭借果敢的领导力、至2045年的清晰长期愿景，以及在家庭、社区、学校和其他教育机构取得的具体成果，河内市展示了如何将终身学习切实且包容地融入城市发展进程。UNESCO希望河内将继续发挥激励作用，与其他地方同行，共同扩大‘学习型城市’运动，使终身学习成为可持续发展的共同基础。 联合国教科文组织驻越南首席代表乔纳森·华莱士·贝克

作为越南领先的政治、经济、文化和教育中心，河内在培养高素质人力资源以及发现和孕育人才方面发挥着关键作用。



正式成为“全球学习型城市网络”成员，是国际社会对河内市为建设全面学习型社会所做出的持久而富有创造性的努力的高度认可。这一事件不仅是表彰已取得成果的机会，更是河内市向UNESCO和国际社会证明其强有力承诺的论坛。河内将继续革新政策、扩大合作、发展高质量人力资源，努力将首都建设成为：学习型城市——创意城市——以人为本的可持续发展城市。（完）