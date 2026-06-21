河内期待激活夜间经济旅游潜力

河内正将这一现实视为重要的发展空间。在河内市第十七届人民议会第四次会议上，与会代表通过了关于夜间时段产品和服务投资经营活动的决议，旨在充分挖掘城市潜力，促进首都经济、文化和旅游发展，逐步将夜间经济打造成为服务业增长的新引擎。



潜力空间巨大



英国《Time Out》杂志近日公布了2025年全球夜生活最具吸引力城市榜单，从拉斯维加斯、马德里、巴黎到上海、柏林和墨尔本，这些城市的夜间经济已不再局限于购物和娱乐场所，而是构建起融合文化、艺术、美食、音乐和创意空间的多元体验生态。巴黎以多元文化派对以及Dancehall、Afrobeats等新兴音乐风格吸引游客；上海打造步行街区、艺术空间以及安全友好的服务体系；柏林将夜间文化活动拓展至公园、广场等公共空间；迪拜和墨西哥城则通过现代娱乐与本土文化相结合，延长游客停留时间。



这些国际经验表明，夜间经济已成为众多国际大都市发展旅游业、服务业和创意经济的重要组成部分。

作为越南政治、文化和旅游中心，河内每年接待数千万国内外游客。近年来，凭借丰富的文化遗产、独特的美食资源以及深厚的历史底蕴，河内屡次跻身国际旅游榜单。然而，许多旅游专家指出，与拥有千年历史文化底蕴的城市定位相比，河内夜间旅游产品仍显不足。除还剑湖、古街以及部分周末步行街外，游客夜间休闲娱乐和文化体验的选择相对有限。



事实上，河内已推出的一些夜间旅游产品证明，这座城市完全具备打造特色夜间体验的能力。从波光粼粼的还剑湖、古城区斑驳的屋顶，到周末步行街上的音乐演出，以及升龙皇城和火炉监狱夜游项目，都展现出河内夜晚独特的文化魅力。在旅游业致力于提高游客消费水平和延长停留时间的背景下，发展夜间经济已不仅仅是延长营业时间，而是为创造新产品、提升目的地吸引力和拓展城市发展空间提供新的解决方案。



文化与遗产应发挥核心作用





国际游客在河内古街夜市选购纪念品。图自越通社



越南国会文化与社会委员会专职委员裴怀山副教授表示，河内拥有讲述“夜间故事”的独特资源，包括丰富的文化遗产、深厚的历史积淀以及众多承载千年历史记忆的街道、桥梁和建筑。如果规划得当，美食、艺术和文化生活将成为丰富游客体验的重要元素，使夜间经济成为一种“软实力”，从而延长游客停留时间、提升消费水平并增强首都竞争力。



Travelogy旅游公司总经理武文宣也持相同观点。他表示，河内最大的优势并非热闹繁华，而是深厚的文化底蕴。他说：“河内夜间经济应建立在千年文化遗产基础之上，而不是单纯依靠灯光和音响效果竞争。游客并不缺少晚上的时间，他们缺少的是值得多留一晚的独特体验。夜间经济不是简单延长营业时间，而是延长体验时间、提升目的地价值。白天游客看到的是河内，夜晚则应让他们感受到河内的灵魂。”



不仅是专家，许多游客也希望河内能够提供更加丰富的夜间体验。来自德国的游客西蒙表示，河内给他留下了深刻印象，如果能增加更多有助于游客交流、结识朋友的夜间活动，将进一步增强城市的社区连接感和吸引力。



河内市民黄明战则希望城市建设更多夜间娱乐中心和休闲场所，同时确保文化活动与越南传统文化紧密结合，并维护良好的社会治安秩序。



破解瓶颈实现突破



专家认为，河内当前需要的不仅是增加夜间活动项目，更需要制定以文化和遗产为核心的系统性发展战略。武文宣指出，随着河内推进126个乡坊行政区划重组，城市迎来了重新规划夜间旅游空间的重要机遇。



长期以来，河内夜间经济主要集中于还剑湖、古街和谢现街等少数区域，导致局部区域过度拥挤，而其他地区的潜力尚未得到有效开发。他建议，河内应按照功能分区重新规划夜间经济空间：还剑湖和古街打造夜间文化遗产中心；西湖发展成为高品质节庆、艺术和娱乐中心；红河沿岸建设新的夜间经济走廊；山西、巴维和堂林古村发展乡村夜游和农业旅游；嘉林、东英和麊泠等地区则发展创意文化综合体和大型主题活动。



专家认为，如果每个乡坊都能打造至少一项特色夜间旅游产品，河内将从单一夜游中心发展成为覆盖全市的夜间体验网络。根据河内市人民议会通过的相关决议，到2035年，夜间经济预计将贡献全市7%至8%的地区生产总值，并保持服务业较高增长速度。许多代表认为，这不仅是一项经济政策，更是一项具有长期意义的文化发展战略。



专家表示，当河内能够向世界讲述一个更加精彩的城市故事时，游客将不再问“今晚在河内有什么可玩”，而会问“今晚我该探索河内的哪一个故事”。这或许正是河内发展夜间经济所追求的最高目标。（完）