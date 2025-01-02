河内旗台正式开门迎客

首次来到首都河内的黎氏花女士及其两个孩子，怀着特殊的感情，选择了河内旗台作为首个参观目的地。

胡志明市游客 黎氏花：今天前来参观河内旗台并成为这里的首批参观者之一，我感到非常荣幸。

对于武光辉先生一家来说，得知河内旗台正式开放迎接游客，他和全家人一起来到这里，在河内旗台合影。

河内市青春郡居民 武光辉：这座旗台早已在我们心目中留下深刻的烙印。得知，市政府年初开始允许民众进入旗台参观，我们很高兴。

河内旗台于1805年阮朝时期兴建，并于1812年竣工。旗台高达33多米（连同旗杆高40多米）。旗台结构由基座、柱身和凉亭三部分组成，饰有精美的花纹图案。旗台不仅是一座精美建筑，而且还是越南人民独立自由精神的象征。

升龙遗产保护中心导游部门主任阮明秋：2025年，升龙皇城中心遗产区计划对旗台区域进行维修，打造从河内旗台到升龙皇城中心的连通游览线路，并运用灯光投影技术，进一步彰显旗台的历史价值。

河内旗台于1989 年被评为国家级历史遗迹，是国内外游客不可错过的旅游目的地之一。河内旗台正式开门迎客不仅让游客加深对这一富有深厚历史价值建筑的了解，还打造生动的首都独特文化体验空间。（完）