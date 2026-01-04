河内旅游业2026年初“开门红”：元旦假期旅游收入超2万亿越盾

河内市估计接待游客人数约56万人次，较去年同期增长约250%。其中，国际游客约11万人次，增长近287%；国内游客约45万人次，增长超240%。旅游总收入预计达2.1万亿越盾（折合人民币5.5亿元），增长约254%，显示出年初伊始强劲的复苏与增长态势。

国际游客纷至沓来涌入河内，清晰地证明了这个安全、富有特色且不断自我革新的旅游目的地的吸引力。还剑湖区域、升龙皇城、文庙—国子监、河内古街等中心地带始终游人如织，夜间尤甚。

值得注意的是，今年河内通过应用高新技术的旅游产品打造了显著亮点。升龙皇城内的大型3D投影实景演出"帝都升龙"，以及多处数字体验空间，为游客带来了接触遗产的新颖方式，帮助游客，特别是年轻人和国际游客，以更生动的方式了解升龙-河内的历史与文化。

与此同时，传统文化旅游继续发挥支柱作用。文庙—国子监的夜间探索活动、传统节庆体验、手工艺品与非遗村产品展示空间、传统文化座谈会与越南传统春节讲座、古街传统音乐表演、河内探索骑行之旅，以及社区旅游、手工艺村、郊区景点等，都有效地分流了游客、延长了停留时间并增加了消费。

在河内观光旅游的国际游客。图自越通社

不仅市中心区域，郊区旅游线路、手工艺村旅游、生态文化旅游也接待了大幅增长的游客量。这被视为发展可持续旅游的积极信号，有助于减轻中心区域压力并有效开发城郊潜力。



凭借元旦4天假期的亮眼成绩，河内旅游业为2026年取得了顺利开局。这一强劲增长不仅反映了民众和游客旅游、娱乐、体验需求的上升，也彰显了在旅游产品准备、活动策划和目的地推广方面主动、同步工作的成效。这被期待为重要的"助推力"，推动首都旅游业从年初开始加速前进。（完）